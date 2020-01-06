اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع مباشر يوفنتوس مباراة CR7

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مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري يث حي مباراة يوفنتوس اليوم مباراة كرستيانو رونالدو يستعد ملعب أليانز يوفنتوس، لاستضافة مباراة قوية بين أصحاب الأرض ضد كالياري، عصر اليوم الإثنين 6 يناير الجاري، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري يث حي مباراة يوفنتوس اليوم مباراة كرستيانو رونالدو ويدخل يوفنتوس المباراة، من أجل حصد نقاطها الثلاث دون غيرها واستغلال عاملي الأرض والجمهور، لمواصلة المنافسة الشرسة ضد غريمه التقليدي إنتر ميلان، على صدارة الكالتشيو.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري يث حي مباراة يوفنتوس اليوم مباراة كرستيانو رونالدو ويسعى كالياري، للخروج بنتيجة إيجابية من أرض منافسه، من أجل الضغط على منافسيه على المربع الذهبي، ومحاولة المشاركة في البطولات الأوربية.

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مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر مباراة يوفنتوس وكالياري يث حي مباراة يوفنتوس اليوم مباراة كرستيانو رونالدو ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 42 نقطه، متساويًا مع غريمه إنتر ميلان الإيطالي بنفس الرصيد، إلا أن الأخير يتفوق بفارق الأهداف وتنتظره مباراة نارية ضد نابولي، اليوم لحساب الجولة الثامنة عشر من الدوري.

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وتُقام مباراة يوفنتوس ضد كالياري، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.