رياضة | برشلونة يدفع بايرن ميونخ للأنقضاض على لاعب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يدفع بايرن ميونخ للأنقضاض على لاعب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إسبانية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني يفكر في ضم المغربي الدولي أشرف حكيمي، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني والمعار لفريق بوروسيا دورتموند الألماني حالياً.

وأضافت صحيفة ماركا الإسبانية، أن مسئولي النادي البافاري يريدون ضم حكيمي صاحب الـ 21 عاماً في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، عقب إنتهاء إعارته مع بوروسيا دورتموند.

وأشارت ماركا، أن الفريق البافاري يستند في طلبه على تواجد الثنائي داني كارفاخال، وألفارو أودريوزولا في مركز الظهير الأيمن في ريال مدريد، مما سيقلص فرص تواجده بشكل أساسي.

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ويسعى البايرن لإستقدام ظهير أيمن في الصيف المقبل، في حال رحيل الظهير الألماني جوشوا كيميتش، المطلوب في برشلونة كبديل للبرتغالي نيسلون سيميدو الذي يسعى النادي الكتالوني للتخلص منه.

وتنتهي إعارة حكيمي مع دورتموند، والتي امتدت لموسمين بنهاية الموسم الحالي، ويرتبط بعقد مع الريال يمتد حتى صيف عام 2022.

ورغم إشادة المدير الفني للنادي الملكي زين الدين زيدان به في أكثر من مقابلة، إلا أنه حتى الآن لم يتم حسم أمر عودته بشكل رسمي لريال مدريد ، في ظل رغبة دورتموند في تحويل الإعارة لإنتقال دائم.