رياضة | تفاصيل 10 أيام في رحلة علاج سعد سمير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل 10 أيام في رحلة علاج سعد سمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن سعد سمير لاعب الفريق، بدأ المرحلة الأولي من تدريبات العلاج الطبيعي في ألمانيا، بعد جراحة وتر أكيلس التي خضع لها.

وأوضح محمود أن اللاعب سيستمر في أداء برنامج خفيف للعلاج الطبيعي في ألمانيا لمدة ١٠ أيام قبل العودة إلى القاهرة .

وأشار محمود إلى أنه يطمئن على اللاعب بشكل دوري منذ إجراء الجراحة، وقبل عودته للقاهرة لاستكمال العلاج الطبيعي، ثم السفر إلى ألمانيا مرة أخرى بعد شهر ونصف لبدء مرحلة التأهيل.

وكان سعد سمير مدافع الفريق قد تعرض لقطع في وتر أكيلس أثناء مشاركته في مباراة الفريق أمام بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا، وقام بإجراء جراحة ناجحة تحت إشراف الطبيب الألماني ماركوس فولتر.