رياضة | خاص.. تزين الغردقة لاستقبال حفل الأفضل في إفريقيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. تزين الغردقة لاستقبال حفل الأفضل في إفريقيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري تجهيزات حفل الأفضل فى إفريقيا لعام 2019 والتى ستقام بسهل حشيش بمدينة الغردقة بمصر، يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، فى حفل ضخم ينتظره الجميع حول العالم لمعرفة من الأفضل فى إفريقيا.

ويتنافس الثلاثي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر وساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب السنغال ورياض محرز لاعب مانشستر سيتى ومنتخب الجزائر على جائزة الأفضل فى إفريقيا.