رياضة | عاجل.. الأهلي يقيد محمود كهربا في القائمة الإفريقية

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الإداري للفريق يقوم اليوم الاثنين بإجراءات قيد محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب وسط الأهلي في القائمة الإفريقية للفريق .

وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، المدير الفني، قرر قيد اللاعب المنضم في انتقالات يناير الجاري بقائمة الفريق الإفريقية.

ويستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لمواجهة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان كهربا قد شارك في مباراة الفريق أمس أمام نادي «إف سي مصر» والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الممتاز.

