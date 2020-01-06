رياضة | عبد الحفيظ وعدلي يطيران إلى زيمبابوي للترتيب لرحلة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ وعدلي يطيران إلى زيمبابوي للترتيب لرحلة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغادر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، القاهرة مساء اليوم الاثنين إلى زيمبابوي.

ويسبق الثنائي عبد الحفيظ وعدلي بعثة الأهلي إلى زيمبابوي مساء اليوم؛ لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات والتدريب في زيمبابوي قبل وصول الفريق بوقت كافٍ.

ويحل الثنائي عبد الحفيظ وعدلي ترانزيت ثلاثة مرات أثناء رحلة السفر إلى زيمبابوي حيث يصلان إلى اديس أبابا، ومنها الي لوساكا في زامبيا، ثم إلى هراري عاصمة زيمبابوي قبل السفر مجددا إلى بولاوايو معقل نادي بلاتينيوم .

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.