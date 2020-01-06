رياضة | بشرى للأهلي في إصابة حسين الشحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى للأهلي في إصابة حسين الشحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل حسين الشحات لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته العلاجية اليوم الإثنين تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل وتوماس بنيكل مدرب الأحمال بالفريق الأحمر.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب مستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من آلام العضلة الضامة التي تسببت في غيابه عن آخر مباراتين للأهلي في الدوري.

ومنح الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر راحة سلبية للاعبين لمدة ٤٨ ساعة قبل الاستعداد للسفر إلى زيمبابوي لمواجهة فريق بلاتينيوم في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.