رياضة | بعد أنباء غيابه.. شوبير يوجه رسالة إلى محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد أنباء غيابه.. شوبير يوجه رسالة إلى محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لمحمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي في ظل ما يثار عن عدم حضوره حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للأفضل في عام 2019 والذي يقام غدًا في مدينة الغردقة.

ويتنافس محمد صلاح مع الثنائي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال ورياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الجزائر على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.

وأكد شوبير في برنامجه الإذاعي أنه يتمنى حضور محمد صلاح لمدينة الغردقة حتى لو كانت حظوظه أقل في الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي.

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وقال شوبير: "الخطاب الرسمي الذي أرسل به نادي ليفربول يتواجد به اسم ساديو ماني فقط وليس محمد صلاح فهل سيأتي صلاح بشكل منفرد خاصة أن الحفل في مصر".

وأضاف شوبير: "ننتظر حتى اللحظات الأخيرة خاصة أن صلاح هو من أعاد الجائزة إلى مصر بالفوز بها مرتين وأتمنى تواجده حتى لو كان لتسليم الجائزة لزميله في ليفربول، مثلما فعل معه ماني في السنغال العام الماضي".

وتابع شوبير: "مودريتش سلم الكرة الذهبية لميسي وأعتقد أن الأمور ستكون أفضل لو أن صلاح نفس الأمر مع ماني".