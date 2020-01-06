رياضة | الورقة الأخيرة من ريال مدريد لضم بول بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الورقة الأخيرة من ريال مدريد لضم بول بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض نادي ريال مدريد الإسباني الاستغناء عن جاريث بيل أو لوكا مودريتش خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أن ريال مدريد يرغب في بيع مودريتش لضم بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وأضافت أن ريال مدريد على استعداد تام لإدخال مودريتش ومبلغ من المال في صفقة بول بوجبا التي يصر زين الدين زيدان على ضمها إلى النادي الملكي.