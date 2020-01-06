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رياضة | ريال مدريد يضحي بـ"مودريتش"

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كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في الاستغناء عن لوكا مودريتش خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

 

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن ريال مدريد يرغب في بيع مودريتش لضم بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وأضافت أن ريال مدريد على استعداد تام لإدخال مودريتش ومبلغ من المال في صفقة بول بوجبا التي يصر زين الدين زيدان على ضمها إلى النادي الملكي.

 

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