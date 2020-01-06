رياضة | أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن انسحاب الأهلي صفقة النيجيري بيلسينج إليكي مهاجم فريق لوزيرن السويسري الذي كان من المنتظر ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وذكرت صحيفة (Luzerner Zeitung) السويسرية أن الأهلي بات لا يرغب في ضم إليكي بعدما تعاقد مع لوزيرن مع مدرب جديد أعلن التمسك باللاعب.

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ونقلت الصحيفة تصريحات لرينيه فايلر المدير الفني للأهلي قال فيها "الحديث عن التعاقد مع إليكي قد انتهى".

وخاض النيجيري بيلسينج اليكي صاحب الـ 23 عاما 21 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف.