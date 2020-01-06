رياضة | أغاثون ميلاد: انتظروا الألومنيوم والصعيد ليس مقبرة (حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أغاثون ميلاد: انتظروا الألومنيوم والصعيد ليس مقبرة (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



"الخليج 365 الرياضى" اجري هذا الحوار مع مهاجم الألومنيوم، والقى الضوء على اهم محطات "الحاوي" قبل انضمامه للالومنيوم.

الي نص الحوار: "الخليج 365 الرياضى" اجري هذا الحوار مع مهاجم الألومنيوم، والقى الضوء على اهم محطات "الحاوي" قبل انضمامه للالومنيوم.الي نص الحوار: كيف جاءت البداية؟ بدات في تليفونات بني سويف في ناشئين وكنت انا الناشئ الوحيد الذي تم تصعيده لفريق الدرجة الأولى، تحت قيادة محمد صلاح، وكانت سنة الصعود. ماهي أهم محطاتك الكروية؟ بعد انضمامي لنادي بني سويف وتحقيق الصعود معه، انتقلت لفريق نادي المدينة المنورة، بالقسم الثاني، ليتم ابرام عقد لمدة موسمين معي لأول مرة في حياتي، وقدمت معهم أقوى موسمين وكنت ثاني هداف الدوري برصيد10 أهداف، تحت قيادة حمادة مرزوق الذي له الفضل في تحقيق حلمي باللعب في الدوري الممتاز، وبالفعل تواصل مع فريق الداخلية وتم انتقالي وابرام العقود، ولكن حدثت خلافات انتقلت بعدها لفريق نادي القناة، تحت قيادة هشام زكريا، ولعبت معهم موسم واحد، ثم انتقلت لصفوف نادي المنيا، لمدة 6 أشهر تحت قيادة صبري المنياوي، وبعدها انتقلت لنادي الألومنيوم على سبيل الإعارة، قضيت معه 6 أشهر احرزت معه 5 أهداف، تحت قيادة عصام مرعي، ثم انتقلت لصفوف فريق نادي منتخب السويس، لمدة6 أشهر، ولم استمر لاعود لصفوف نادي الألومنيوم الموسم الماضي، ونجحت في احراز أهداف، وصناعة 3 أهداف، وهذا الموسم اتربع على رأس قائمة هدافي الفريق برصطد3 أهداف حتى الآن. كيف ترى المنافسة هذا الموسم؟ Advertisements



المنافسة ليست سهلة، ولكن فريق الالومنيوم يمتلك اللاعبين القا زين على تحقيق الفوز والعود للدوري الممتاز، والجميع متفائل هذا الموسم بتحقيق هذا الحلم. المنافسة ليست سهلة، ولكن فريق الالومنيوم يمتلك اللاعبين القا زين على تحقيق الفوز والعود للدوري الممتاز، والجميع متفائل هذا الموسم بتحقيق هذا الحلم. ما هي أقوى الفرق المنافسة؟



جميع الفرق قوية وتمتلك لاعبين أصحاب موهبة، ولكن من وجهة نظري ان بني سويف والبنك الاهلي هما أقوى المنافسين لنا، وأعتقد أن تحقيق الفوز عليهما في الدور الثاني سوف يقربنا من الصعود. هل ترى أندية الصعيد «مقبرة للمواهب» لبعدهم عن وسائل الإعلام.. وبسبب قلة الإمكانيات؟ هناك عدد من اللاعبين، يعتبرون أندية الصعيد «مقبرة كروية» لهم، ولو أتيحت لهم الفرصة كاملة للتعبير عن قدراتهم الحقيقية فى اللعب بالدورى الممتاز، سوف يصبح لهم شأن آخر، وهناك العديد من اللاعبين الذين خرجو من الألومنيوم وتألقوا بالدوري الممتاز، أمثال حسين عبد اللطيف، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، وعمرو جمال لاعب الأهلي، وطلائع الجيش، سيد معوض، لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق، حمام ابراهيم، لاعب الإسماعيلي السابق، واخيرا على فوزي لاعب انبي. هل لدي الإدارة واللاعبين الرغبة في الصعود؟



الجميع هنا في الألومنيوم، إدارة ولاعبين وجهاز فني لديهم الرغبة بالعود للدوري الممتاز، وذلك من أجل تحقيق حلم جماهيره الوفية التي تساند الفريق، ودائما تقف معه في أقوى الظروف. حلم حققته وآخر تتمنى تحقيقه؟



حلمي الذي حققته هو انني أصبحت "اغاثون ميلاد لاعب كرة القدم الذي يعرفه الكثير من جماهير الكرة، والحلم الذي اتمنى تحقيقه هو صعود الألومنيوم واللعب بالدوري الممتاز. كلمة توجهها لجماهير النادي؟



موعدنا يوم19 يناير والي مباريات الفريق بالدور الثاني، أمام الفيوم بملعبنا، ننتظر دعمكم ونسعى لتحقيق حلمكم، انتم اللاعب رقم1 و"ان شاء الله ربنا هيوفقنا"

لفت أغاثون ميلاد الشهير بــ " الحاوي " مهاجم نادى الألومنيوم الأنظار إليه بشدة هذا الموسم بعد أن استطاع أن يكون مفتاح الفوز لفريقه فى الكثير من المباريات ومصدر سعادة للجماهير الحمادية والجهاز الفنى بقيادة ياسر الكنانى .. استطاع أن يسجل اسمه بين قائمة هدافي المجموعة الأولى، خلال الدور الأول باحرازه لثلاث أهداف، فضلا عن تمريرات الحاسمة التي كانت سببا في احراز العديد من الأهداف، خلال مشوار الفريق بالدور الأول.