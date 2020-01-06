رياضة | عماد متعب يطعن الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد متعب يطعن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد عماد متعب نجم نادي الأهلي سابقًا بالفوز على إف سي مصر 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري.

وأوضح متعب في تصريحات تليفزيونية أن الأهلي فريق مستقر سواء في التشكيل الأساسي أو على دكة البدلاء لذلك لا يستطيع الزمالك اللحاق به أو منافسته في بطولة الدوري.

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وأشار إلى أن جلوس أحمد فتحي على دكة البدلاء يحسب لرينيه فايلر المدير الفني للأهلي الذي جعل اللاعبين الكبار يقتنعون بإمكانية الجلوس على مقاعد الاحتياطيين مشيرًا إلى أن فتحي يلعب دورًا هائلًا كقائد حتى لو لم يشارك بشكل أساسي.