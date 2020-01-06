شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقناة الناقلة والتشكيل التوقع لمباراة نابولي وإنتر ميلان والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يناير 2020 يستضيف فريق نابولي نادي إنتر ميلان، مساء اليوم الأثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام مباراة نابولي وإنتر ميلان على أرضية ملعب سان باولو، معقل الأول. موعد مباراة نابولي ضد إنتر ميلان تنطلق المباراة مساء اليوم الإثنين 6 يناير، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة. القنوات الناقلة لمباراة نابولي وإنتر ميلان وتنقل على قناة beIN Sports HD 4 ويديرها الحكم دانيل دوفيري. التشكيل المتوقع لـ إنتر ميلان أمام نابولي: حراسة المرمى: هاندانوفيتش. Advertisements خط الدفاع: دي فري – سكرينيار – جودين. خط الوسط:كاندريفا – بروزوفيتش – جاليارديني – فيسينو – بيراجي. خط الهجوم:لوكاكو – لاوتارو مارتينيز. التشكيل المتوقع لـ نابولي أمام إنتر ميلان: حراسة المرمى: ميريت. خط الدفاع: دي لورينزو – مانولاس – لوبيرتو – ماريو روي. خط الوسط: آلان – زيلنسكي – رويز. خط الهجوم: كاييخون – ميليك – إنسيني. ويتصدر فريق إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، بينما يحتل نابولي المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

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