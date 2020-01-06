شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا في قائمة المصري استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذي يبدأ عصر اليوم الاثنين، بالعين السخنة، استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثانية عشرة من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق الإنتاج الحربي والمقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الثلاثاء، على استاد الجيش بالسويس. وجاءت القائمة على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: أحمد مسعود- أحمد عبدالفتاح- محمد شحاتة. خط الدفاع: كريم العراقي- سعيدو سيمبوريه- عمر كمال- بهاء مجدي- خالد مصطفى. خط الوسط: عمرو موسى- فريد شوقي- حسن على- إسلام عطية- محمد جابر- أحمد عادل «ميسي»- حجاج عويس- أيمن ندا- مفتاح طقطق- أحمد ياسر. خط الهجوم: محمود وادي- شيخ موكورو.

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