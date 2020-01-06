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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل ناري متوقع لمباراة يوفنتوس وكالياري في الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
يستعد فريق يوفنتوس، لاستضافة نادي كالياري، عصر اليوم الأثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.
ويدخل يوفنتوس المباراة، من أجل تحقيق الثلاث نقاط، لمواصلة المنافسة على صدارة الكالتشيو مع غريمة التقليدي إنتر ميلان.
ومن المتوقع أن يبدأ ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى : جانلويجي بوفون.
خط الدفاع : دانيلو لويز دا سيلفا – ميريح ديميرال – ماتيس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي.
خط الوسط : ادريان رابيو – ميرالم بيانيتش – بلاز ماتويدي – باولو ديبالا.
خط الهجوم : جونزالو هيجواين – كريستيانو رونالدو.
ويحتل يوفنتوس وصافة الكالتشيو برصيد 42 نقطة متساويًا مع المتصدر إنتر ميلان، بينما يتواجد كالياري في المركز السادس برصيد 29 نقطة.
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