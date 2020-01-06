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تشكيل ناري متوقع لمباراة يوفنتوس وكالياري في الكالتشيو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

يستعد فريق يوفنتوس، لاستضافة نادي كالياري، عصر اليوم الأثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة .

ويدخل يوفنتوس المباراة، من أجل تحقيق الثلاث نقاط، لمواصلة المنافسة على صدارة الكالتشيو مع غريمة التقليدي إنتر ميلان.

ومن المتوقع أن يبدأ ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس اللقاء بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى : جانلويجي بوفون.

خط الدفاع : دانيلو لويز دا سيلفا – ميريح ديميرال – ماتيس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي.

خط الوسط : ادريان رابيو – ميرالم بيانيتش – بلاز ماتويدي – باولو ديبالا.

خط الهجوم : جونزالو هيجواين – .

ويحتل يوفنتوس وصافة الكالتشيو برصيد 42 نقطة متساويًا مع المتصدر إنتر ميلان، بينما يتواجد كالياري في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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