مواعيد مباريات اليوم الأثنين 6 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

تقام اليوم الأثنين 6-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة أرسنال أمام ليدز يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.



حيث يلتقي أرسنال أمام ليدز يونايتد في دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستضيف يوفنتوس نظيره كالياري، ونابولي يواجه إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

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أرسنال ضد ليدز يونايتد، تقام المباراة في تمام 10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

موعد مباريات الدوري الإيطالي

ميلان ضد سامبدوريا، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

يوفنتوس ضد كالياري، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

نابولي ضد الإنتر، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.