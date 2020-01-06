شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 19 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020 أسدل الستار عن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين فريقي سيلتا فيجو وأوساسونا.

وشهدت الجولة حفاظ الأرجنتيني ليونيل ميسي على ترتيب صدارة الهدافين برصيد 13 هدف. ويملك كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، 12 هدفًا في رصيده، فيما رفع لويس سواريز مهاجم البارسا، رصيده إلى 11 هدفًا بتسجيله في شباك إسبانيول. وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي: ليونيل ميسي (برشلونة): 13 هدفًا. كريم بنزيما (ريال مدريد): 12 هدفًا. لويس سواريز (برشلونة): 11 هدفًا. لويس ايزكييل افيلا (أوساسونا): 9 أهداف. روجر مارتي سالفادور (ليفانتي): 9 أهداف. Advertisements جيرارد مورينو (فياريال): 8 أهداف. ويليان خوسي دي سيلفا (ريال سوسييداد): 8 أهداف. انجل لويس رودريجز (خيتافي): 8 أهداف. لوكاس بيريز مارتينيز (ديبورتيفو ألافيس): 8 أهداف. لورينزو مورن (ريال بيتيس): 8 أهداف. انطوان جريزمان (برشلونة): 7 أهداف. الفارو موراتا (أتلتيكو مدريد): 7 أهداف. اياجو اسباس (سيلتا فيجو): 7 أهداف. ميكيل اويارزابال (ريال سوسييداد): 7 أهداف. ماكسيميليانو جوميز (فالنسيا): 7 أهداف.

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