شكرا لقرائتكم اتحاد الرماية يوافق على المشاركة فى بطولة هولندا المفتوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر اتحاد الرماية، برئاسة حازم حسنى، على مشاركة المنتخب فى بطولة هولندا المفتوحة المقرر لها الفترة من 4 و حتى 9 فبراير القادم بـ " الناشئين و الشباب و الكبار"، وأرسل إتحاد الرماية أسماء اللاعبين اللذين تم تحديدهم للمشاركة فى المنافسات من أجل الحصول على الموافقات لإعلان القائمة الرسمية للبطولة .

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الرماية للمشاركة فى البطولة العربية بالكويت يوم 10 يناير الجارى ، قبل انطلاق المنافسات 12 من الشهر نفسه.

وضمت قائمة اللاعبين فى البطولة العربية كلا من: شيماء حشاد والزهراء شعبان وهديل السيد مخيمر فى البندقية سيدات، وأسامة السيد ومحمد حمدى عبد القادر ويوسف حلمى على صعيد الرجال، أما فى منافسات المسدس فيشارك كل من سامى عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف و مسكات على و معهم اللاعب حافظ جمال حافظ .

وأنهت بعثة الرماية منافسات البطولة العربية بالإمارات مؤخرا بالحصول على 7 ميداليات متنوعة على صعيد المسدس والبندقية، حصلت مسكات على على الميدالية الفضية مسدس ضغط هواء وسامى عبد الرازق على المركز الرابع رجال، فيما حصل فريق المختلط المكون من سامى ومسكات علىى فضية المنافسة .

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أما على صعيد البندقية، فحقق الرامى محمد حمدى عبد القادر لاعب منتخب مصر الوطنى الميدالية الذهبية على صعيد الفردى، بينما حصل يوسف حلمى على برونزية المنافسة، وجاءت ذهبية الفرق عن طريق الثلاثى محمد حمدى ويوسف حلمى ومعهما أسامة محمد السعيد، فيما حصلت شيماء حشاد على الميدالية البرونزية فى منافسات فردى السيدات.

كما حصل فريق السيدات على الميدالية الفضية فى منافسات الفرق عن طريق الثلاثى شيماء حشاد والزهراء شعبان وهدير مخيمر.

وتستضيف مصر البطولة العربية للرماية على صعيد مختلف الأسلحة، من رصاص وخرطوش وضغط هواء فى شهر فبراير المقبل، بمشاركة عدد من الدول، ومن المقرر أن تقام منافسات لعبة الرصاص وضغط الهواء فى نادى رماية القوات المسلحة، بينما تقام منافسات الخرطوش فى نادى الصيد بالسادس من أكتوبر.