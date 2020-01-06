شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل احتفالاته بالتربع على الصدارة فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك، احتفالاتها بتربع المارد الأحمر على قمة الدوري العام منفرداً بالصدارة، بعد الفوز على نادي مصر في مباراة الجولة 12 من عمر المسابقة بثلاثية مقابل هدف، ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى النقطة 30 مبتعداً بالصدارة عن المقاولون العرب أقرب منافسيه بفارق 4 نقاط.

ونشرت صفحة الأهلي صورة من احتفال اللاعبين بهدف مروان محسن في شباك نادي مصر وعلقت : صباح الخير.

ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق راحة 48 ساعة عقب الفوزعلى أف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد، في الجولة الـ12 للدوري الممتاز ،حيث يحصل الفريق على راحة يومي الأثنين والثلاثاء على أن يسافر الاهلي فجر الأربعاء إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .

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وانتهت مباراة الأهلي ونادي مصر بفوز الفريق الأحمر 3/1، أحرزها جونيور أجاي ومروان محسن هدفين، فيما أحرز أحمد الشيخ هدف نادي مصر الوحيد، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام، وبهذه النتيجة حقق الأهلي فوزه العاشر من أصل 10 مباريات في بطولة الدوري العام ليرفع رصيده للنقطة 30 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد نادي مصر عند النقطة 11 محتلاً المركز الثالث عشر.

وعلى جانب آخر، تعثّرت مفاوضات النادي الاهلي مع النيجيري إليكي مهاجم فريق لوزيرين السويسري بسبب الخلاف حول بعض الأمور المالية بين اللاعب ووكيل أعماله من ناحية وإدارة القلعة الحمراء من ناحية أخرى، ورغم أن اللاعب كان قريباً جداً من الانتقال للأهلي خلال انتقالات يناير الشتوية الجارية خاصة بعدما رحّب إليكي بالإنتقال للقلعة الحمراء عقب الاتصالات التى تمت بينه وبين أكثر من مسئول بالقلعة الحمراء .