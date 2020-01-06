حضور ماني وغياب محرز.. وغموض موقف صلاح من حفل «الكاف».. وشوبير يوجه رسالة إلى «الفرعون المصري»

وجه الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، رسالة إلى نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وذلك بعد أنباء عدم حضوره حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للأفضل في عام 2019.

ويتنافس ثنائي ليفربول صلاح وماني مع لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الجزائي رياض محرز على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين، إن الخطاب الرسمي الذي أرسله نادي ليفربول الإنجليزي، بشأن حضور ثنائي الريدز حفل "الكاف" شهد تواجد اسم ساديو ماني، ولم يشهد إسم النجم المصري محمد صلاح.

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وأضاف شوبير أن اللاعب الوحيد الذي تأكد حضوره هو السنغالي ساديو ماني، في ظل غموض موقف محمد صلاح، وصعوبة حضور رياض محرز، نظراً لارتباطه بمباراة بالتزامن مع حفل "كاف" غدًا، أمام مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وأعرب شوبير عن تمنيه حضور محمد صلاح في حفل "الكاف"، مشيراً إلى أن حظوظه بالفوز بالجائزة قد تبدو أقل من ماني، إلا أنه سيكون من الرائع أن يتواجد ليسلمه الجائزة، مثلما فعل معه ماني العام الماضي، عندما توج "مو" بالجائزة.

وغداً الثلاثاء سيقام حفل توزيع جوائز "الكاف" للأفضل لاعب في عام 2019، بمدينة الغردقة.