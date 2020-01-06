شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل فشل مفاوضات الأهلي ولوزيرن السويسرى لانتقال إليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل سوبر كورة على تفاصيل فشل مفاوضات الأهلى ولوزيرن السويسرى بشأن انتقال المهاجم النيجيرى بيليسينج إيليكى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والتى كان يسعى مجلس الإدارة الحالى برئاسة محمود الخطيب لحسمها لتدعيم صفوف الفريق الكروى الأول بالنادى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

وأبلغ النادى الأهلى الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر فشل الوصول إلى اتفاق مع نادى لوزيرن السويسرى بشأن انتقال اللاعب لصفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليبدأ الجهاز الفنى مهمة البحث عن مهاجم بديل حالياً.

وحاولت إدارة التسويق بالنادى برئاسة أمير توفيق إلوصول إلى اتفاق مالى مع إدارة النادى السويسرى، إلا أنه فوجئ بتمسك لوزيرن بخدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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ويبحث النادى الأهلى عن صفقة بديلة خلال الفترة الحالية لتعويض الإخفاق فى التعاقد مع اللاعب حيث يأمل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الوصول الى اللاعب المراد التعاقد معه، خاصة أن المدير الفنى رفض فكرة استمرار وليد أزارو مهاجم الفريق، أو القناعة بتواجد مروان محسن خلال الفترة المقبلة والاكتفاء به حتى نهاية الموسم المقبل.

وحدد النادى الأهلى الثلاثاء المقبل موعداً للسفر إلى زيمبابوى استعداداً للمباراة المرتقبة والمحدد لها يوم 11 يناير الجاري، وهى الرحلة التى قد تشهد تواجد الدولى المصرى محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثاً من صفوف أفيس البرتغالى بعد فسخ تعاقد اللاعب من طرف واحد.