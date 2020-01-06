شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: تعلمنا من محمد صلاح وحسن شحاتة المثابرة للوصول إلى الحلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، أن الرياضة تعلمنا الكثير من دروس الحياة، بالإصرار والمثابرة للوصول إلى الحلم الذى يسعى إليه الفرد فى حياته، سواء العملية أو الاجتماعية أو الأسرية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، خلال زيارة أساطير العالم للجامعة صباح اليوم، أنه تعلم من حسن شحاتة نجم الزمالك السابق تغيير الظروف لصالحه، خلال مباراة الزمالك أمام البلاستيك، وكيف استطاع "المعلم" أن يغير نتيجة المباراة وعمل ريمونتادا لصالح الفريق الأبيض، فما فعله شحاتة بمباراة البلاستيك ليس مجرد مباراة، بل إنها يتم تطبيقها فى الحياة، سواء فى المذاكرة أو اختبارات الحياة المختلفة والعمل، خاصة أن البقاء للأصلح.

وأوضخ الخشت أن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى المحترف فى ليفربول أيضاً نتعلم منه أن نعمل على أنفسنا ولا نلتفت للمعارك الجانبية، وموصلاح يركز فى عمله ولا يلتفت لما يدور حوله، خاصة أنه هناك مقولة "الملتفت لا يصل"، لذلك على الجميع أن يستطيع المنافسة حتى اللحظات الأخيرة، ومن يخسر مباراة عليه أن يركز فى المباراة المقبلة ولا يشغل باله بالمباراة التى خسرها لأن التفكير فيها سيعرضك للخسارة فى المباريات التالية، فالبقاء للأصلح، ولا بد من المثابرة حتى اللحظات الأخيرة للوصول إلى الحلم.

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جاء ذلك خلال زيارة أساطير العالم إلى جامعة القاهرة، قبل المباراة الاستعراضية المقرر إقامتها بسفح الأهرامات بعد قليل، على أن يتم بعدها السفر الى الغردقة لحضور حفل جوائز الافضل فى افريقيا، والذى يقام غدا فى الغردقة.

وتتجه أنظار العالم خلال الساعات الجارية إلى مصر بمناسبة حفل جوائز الإتحاد الأفريقى 2019، حيث تصاعدت التوقعات حول المتوجين بالألقاب الفردية والجماعية، وقبل يوم واحد من الحفل المقرر غداً بالغردقة حيث تجتمع أساطير كرة القدم فى القاهرة للاحتفال بهذه المناسبة وتدور حاليًا الندوة النقاشية فى جامعة القاهرة وبعدها مباشرة سيتم إقامة مباراة استعراضية بين أساطير أفريقيا وأساطير الكرة العالمية بمنطقة الجيزة لتكون الأهرامات خلفية للمباراة .

ومن المُقرر أن يُشارك فى المباراة العديد من النجوم فيما سينطلق فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، حفل أفضل لاعب فى أفريقيا والذى تستضيفه مصر، وتحديداً فى سهل حشيش بحضور نجوم الرياضة الأفارقة، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الثلاثى محمد صلاح نجم مصر وليفربول والسنغالى ساديو مانى نجم ليفربول والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتى الإنجليزى.