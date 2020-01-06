شكرا لقرائتكم خبر عن دجور كاييف ونجوم الكرة العالمية فى ندوة مفتوحة مع طلاب جامعة القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الكرة العالمية، وعلى رأسهم الفرنسى دجور كاييف، على حضور الندوة النقاشية لأساطير كرة القدم المُقامة حاليًا فى جامعة القاهرة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، وسط حضور طلابى كبير.

وينظم الاتحاد الدولى "فيفا" والاتحاد الأفريقى ووزارة الشباب والرياضية اللقاء الطلابى مع أساطير كرة القدم على المسرح الكبير بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

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وتتجه أنظار العالم خلال الساعات الجارية إلى مصر بمناسبة حفل جوائز الإتحاد الأفريقى 2019، حيث تصاعدت التوقعات حول المتوجين بالألقاب الفردية والجماعية، وقبل يوم واحد من الحفل المقرر غداً بالغردقة، حيث تجتمع أساطير كرة القدم فى القاهرة للاحتفال بهذه المناسبة، وتدور حاليًا الندوة النقاشية فى جامعة القاهرة وبعدها مباشرة سيتم إقامة مباراة استعراضية بين أساطير أفريقيا وأساطير الكرة العالمية بمنطقة الجيزة لتكون الأهرامات خلفية للمباراة .

ومن المُقرر أن يُشارك فى المباراة العديد من النجوم، فيما ينطلق فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، حفل أفضل لاعب فى أفريقيا والذى تستضيفه مصر، وتحديداً فى سهل حشيش بحضور نجوم الرياضة الأفارقة، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الثلاثى محمد صلاح نجم مصر وليفربول والسنغالى ساديو مانى نجم ليفربول والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتى الإنجليزى.

وأعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى انتهاء استعدادات المحافظة لخروج حفل توزيع جوائز “الكاف” لاختيار أفضل لاعب أفريقى لعام 2019، المقرر إقامته فى سهل حشيش بمدينة الغردقة غدا الثلاثاء فى أفضل صورة، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنهت جميع استعداداتها، وأبرزها الانتهاء من أعمال إنارة وتشجير الطرق بصفة عامة، وطريق مطار الغردقة وحتى مكان إقامة الحفل بصفة خاصة، لإبراز الجانب الجمالى الذى تتميز به محافظة البحر الأحمر بشكل عام ومدينة الغردقة المقرر إقامة الحفل بها بشكل خاص، بما يخدم عملية الدعاية والترويج السياحى للمحافظة.