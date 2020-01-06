شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل البت فى إعارة صلاح محسن لسموحة بسبب الصفقة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل مسئولو النادى الأهلى حسم صفقة إعارة صلاح محسن مهاجم الفريق لحين حسم صفقة المهاجم الأجنبى الجديد، الذى من المنتظر أن يضمه الفريق الأحمر خلال الأيام المقبلة لقيده خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية والتى تنتهى يوم 31 يناير، ويتبقى للنادى الأهلى مقعد وحيد فقط، حيث تعاقد الأهلى مع كهربا فى صفقة انتقال حر ليصبح أولى الصفقات الحمراء، فى الوقت الذى من المنتظر أن ينضم لاعب آخر لتلبية طلبات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

ولا يشارك صلاح محسن مع الأهلى منذ تولى فايلر المسئولية الفنية، الأمر الذى دفع اللاعب للمطالبة بالخروج إعارة للحصول على فرصة اللعب، فى الوقت الذى يفضل اللاعب الانتقال لسموحة بعد المكالمة التى جمعته بحسام حسن المدير الفنى للفريق السكندري، إلا أن فايلر طلب إرجاء البت فى الأمر لحين الاستقرار على الصفقة الجديدة، والتى فى حال كونها على مستوى الخط الأمامى سيتم الموافقة على اعارة صلاح محسن لسموحة.

وفاز الأهلى على نادى مصر بنتيجة 3/1، أحرزها جونيور أجاى ومروان محسن هدفين، فيما أحرز أحمد الشيخ هدف نادى مصر الوحيد، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد على ملعب ستاد القاهرة، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى العام.

Advertisements

بهذه النتيجة حقق الأهلى فوزه العاشر من أصل 10 مباريات فى بطولة الدورى العام ليرفع رصيده للنقطة 30 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد نادى مصر عند النقطة 11 محتلاً المركز الثالث عشر.

على صعيد متصل، يغادر أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلى خلال الأيام القادمة لسويسرا لإنهاء صفقة النيجيرى ايليكى لكى يصبح ثانى الصفقات الحمراء بعد كهربا الذى أنضم للفريق الأحمر رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف بداية من الشتاء المقبل، حيث يصر رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على التعاقد مع ايليكي، مفضلاً المهاجم النيجيرى على كافة المهاجمين المعروضين عليه، رافضاً مقترح لجنة التخطيط بالتعاقد مع مدافع وليس مهاجم فى الشتاء، وأرسلت إدارة الأهلى عرضاً لنظيرتها فى لوزيرن لشراء إيليكى مقابل 2 مليون دولار، فى الوقت الذى يطلب النادى السويسرى الحصول على 3 ملايين يورو للاستغناء عن خدمات ايليكى ومن المقرر أن يحسم توفيق خلال رحلة سويسرا هذا الملف خاصة وأن فايلر يرغب فى تدعيم الهجوم بأقصى سرعة فى ظل التراجع الواضح فى مستوى مروان وأزارو.