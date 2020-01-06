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ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة التاسعة عشر

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب بعد نهاية الجولة التاسعة عشر والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يناير 2020

أسدل الستار عن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين فريقي سيلتا فيجو وأوساسونا.

وشهدت الجولة تعادل إسبانيول مع بهدفين لمثلهما، وفاز على خيتافي بثلاثية دون رد، كما حقق أتلتيكو مدريد فوزًا على ليفانتي بهدفين لهدف.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

1- برشلونة 40 نقطة.

2- ريال مدريد 40 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 35 نقطة

4- إشبيلية 35 نقطة

5- ريال سوسيداد 31 نقطة

6- فالنسيا 31 نقطة

7- خيتافي 30 نقطة

8- أتلتيك بيلباو 29 نقطة

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9- فياريال 28 نقطة

10 - غرناطة 27 نقطة

11- ليفانتي 26 نقطة

12- أوساسونا 24 نقطة

13- ريال بيتيس 24 نقطة

14- بلد الوليد 21 نقطة

15- ديبورتيفو آلافيس 20 نقطة

16- إيبار 19 نقطة

17- سيلتا فيجو 15 نقطة

18- ريال مايوركا 15 نقطة

19- ليجانيس 14 نقطة

20- إسبانيول 11 نقطة.

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