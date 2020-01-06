شكرا لقرائتكم خبر عن «ماني» يصل الغردقة اليوم.. ويتدرب مساءً على ملعب الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصل لمطار الغردقة الدولي، اليوم الاثنين، طائرة خاصة أرسلها الاتحاد الإفريقي لتقل النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، قادمًا من أحد المطارات الإنجليزية.
ومن المقرر أن يتدرب النجم السنغالي، مساء اليوم، على ملعب نادي الجونة للحفاظ على لياقته.
وكان قد وصل للغردقة اثنان من أمن نادي ليفربول توجها إلى فندق الإقامة من أجل إجراءات تأمين غرفة «ماني».
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