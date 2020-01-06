شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدات بغياب رياض محرز عن حفل الأفضل في إفريقيا ٢٠١٩ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت مصادر باللجنة المنظمة لحفل الأفضل في إفريقيا ٢٠١٩ غياب الدولي الجزائري رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن حضور الحفل، المقرر إقامته غدًا الثلاثاء، في مدينة الغردقة.

يأتي غياب «محرز»، بسبب ارتباطه بمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، إذ رفض الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتزنز، السماح للاعب بالذهاب للحفل.

وينافس «محرز» على لقب الأفضل كل من محمد صلاح، نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، وزميله السنغالي ساديو ماني، قائد المنتخب السنغالي.