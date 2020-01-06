شكرا لقرائتكم أجمل أهداف حسين الشحات مع الأهلى فى ذكرى انضمامه للقلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم، 6 يناير 2019 أعلن مسئولو النادى الأهلى عن ضم حسين الشحات صانع ألعاب العين الإماراتي، إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي، بعد حسم مسئولى الفريق الأحمر الصفقة الشتوية الأبرز خلال الموسم الماضي ، وأنهى مسئولو النادى الأهلى اتفاقهم مع العين الإماراتى لضم حسين الشحات، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، وذلك بعد تنازل اللاعب عن ما يقارب الـ16 مليون جنيه لإتمام الصفقة، 6 منها من مستحقاته المتأخرة و10 ملايين عبارة عن نسبة إعادة البيع التى من المفترض أن يحصل عليها هو. "الخليج 365" يستعرض أجمل أهداف الشحات مع الأهلى

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