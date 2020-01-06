شكرا لقرائتكم تفاصيل فشل مفاوضات الأهلي ولوزيرن السويسري لانتقال إليكي للقلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الخليج 365 على تفاصيل فشل مفاوضات الأهلي ولوزيرن السويسري بشأن انتقال المهاجم النيجيري بيليسينج إيليكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية والتي كان يسعى مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب لحسمها لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وعلم "الخليج 365" أن إدارة نادي لوزيرن السويسري قامت بإقالة المدير الفني وتعيين بديل له ما ساهم في تمسك المدرب الجديد بخدمات اللاعب النيجيري، حيث كانت هناك مشكلات مع المدرب السابق قبل رحيله وهو الأمر الذي كان يعول عليه المدرب السويسري للنادي الأهلي رينيه فايلر في حسم انتقال اللاعب.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن ادارة التعاقدات بالنادي الأهلي لم تستطع الوصول الى اتفاق نهائي في وقت قصير مع النادي السويسري لحسم انتقال اللاعب ما ساهم في رفع قيمة التعاقد التي رصدتها إدارة القلعة الحمراء من مليون ونصف المليون دولار الى 4 ملايين دولار ما جعل خزينة المارد الأحمر غير قادرة على الوفاء بقيمة انتقال إيليكي خلال الفترة الحالية.

تابع المصدر أن ادارة النادي الأهلي رفضت رفضاً قاطعاً المزايدة على اللاعب لأي سبب من الأسباب وطالبت المدير الفني بضرورة متابعة أكثر من بديل لتحديد اللاعبين المقرر التفاوض معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وأبلغ النادي الأهلي الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر فشل الوصول الى اتفاق مع نادي لوزيرن السويسري بشأن انتقال اللاعب لصفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية ليبدأ الجهاز الفني مهمة البحث عن مهاجم بديل حالياً.

وحاولت إدارة التسويق بالنادي برئاسة أمير توفيق الوصول الى اتفاق مالي مع إدارة النادي السويسري الا انه فوجئ بتمسك لوزيرن بخدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويبحث النادي الأهلي عن صفقة بديلة خلال الفترة الحالية لتعويض الإخفاق في التعاقد مع اللاعب حيث يأمل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الوصول الى اللاعب المراد التعاقد معه خاصة وأن المدير الفني رفض فكرة استمرار وليد أزارو مهاجم الفريق، أو القناعة بتواجد مروان محسن خلال الفترة المقبلة والاكتفاء به حتى نهاية الموسم المقبل.

وحدد النادي الأهلي الثلاثاء المقبل موعداً للسفر إلى زيمبابوي استعداداً للمباراة المرتقبة والمحدد لها يوم 11 يناير الجاري، وهي الرحلة التي قد تشهد تواجد الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثاً من صفوف أفيس البرتغالي بعد فسخ تعاقد اللاعب من طرف واحد.