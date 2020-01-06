شكرا لقرائتكم وائل جمعة يرحب بفلافيو على طريقته الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر وائل جمعة نجم النادي الاهلى السابق ومنتخب مصر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام جمعته بفلافيو أمام الأهرامات وعلق عليها: مرحب بعودتك.

وتشهد مباراة الأساطير تواجد عدد من نجوم كرة القدم الأفريقية و العربية أبرزهم "حسن شحانه، و الإيفواري دروجبا، والسعودي سامي الجابر، والمغربي مصطفى حاجي، و المصريين احمد حسن و وائل جمعه و السنغالي الحاج ضيوف و خاليلو فاديجا، فلافيو، و الغاني عبيدي بيليه، والجزائري رابح ماجر".

والفريق الثاني يضم مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، اوكوشا، جيرمي ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.

Advertisements

تأتي المباراة على هامش استضافة مصر لحفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، غداً الثلاثاء 7 يناير الجاري بمدينة الغردقة، وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلاً من، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب افضل لاعب داخل إفريقيا.

و يسبق المباراة الاستعراضية زيارة أساطير كرة القدم لجامعة القاهرة وإجراء حوار مع الطلاب.