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شكرا لقرائتكم وائل جمعة يرحب بفلافيو على طريقته الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر وائل جمعة نجم النادي الاهلى السابق ومنتخب مصر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام جمعته بفلافيو أمام الأهرامات وعلق عليها: مرحب بعودتك.
وتشهد مباراة الأساطير تواجد عدد من نجوم كرة القدم الأفريقية و العربية أبرزهم "حسن شحانه، و الإيفواري دروجبا، والسعودي سامي الجابر، والمغربي مصطفى حاجي، و المصريين احمد حسن و وائل جمعه و السنغالي الحاج ضيوف و خاليلو فاديجا، فلافيو، و الغاني عبيدي بيليه، والجزائري رابح ماجر".
والفريق الثاني يضم مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، اوكوشا، جيرمي ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.
و يسبق المباراة الاستعراضية زيارة أساطير كرة القدم لجامعة القاهرة وإجراء حوار مع الطلاب.
وائل جمعة
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