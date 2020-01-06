شكرا لقرائتكم الأهلى يؤجل حسم إعارة صلاح محسن لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل حسم صفقة إعارة صلاح محسن مهاجم الفريق لحين حسم صفقة المهاجم الأجنبي الجديد ،الذي من المنتظر ان يضمه الفريق الأحمر خلال الأيام القادمة من أجل قيده خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية والتى تنتهي يوم 31 يناير ، ويتبقي للنادي الأهلي مقعد وحيد فقط ، حيث تعاقد الأهلي مع كهربا في صفقة انتقال حر ليصبح اول الصفقات الحمراء في الوقت الذي من المنتظر ان ينضم لاعب اخر لتلبية طلبات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

ولا يشارك صلاح محسن مع الأهلي منذ تولي فايلر المسئولية الفنية الأمر الذي دفع اللاعب للمطالبة بالخروج اعارة للحصول على فرصة اللعب، في الوقت الذي يفضل اللاعب الانتقال لسموحة بعد المكالمة التي جمعته بحسام حسن المدير الفني للفريق السكندري، الا ان فايلر طلب ارجاء البت في الأمر لحين الاستقرار علي الصفقة الجديدة، والتي في حال كونها علي مستوي الخط الأمامي سيتم الموافقة علي اعارة صلاح محسن لسموحة.

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وفاز الأهلي علي نادي مصر بنتيجة 3/1، أحرزها جونيور أجاي ومروان محسن هدفين، فيما أحرز أحمد الشيخ هدف نادي مصر الوحيد، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء امس الأحد على ملعب ستاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام.

بهذه النتيجة حقق الأهلي فوزه العاشر من أصل 10 مباريات في بطولة الدوري العام ليرفع رصيده للنقطة 30 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد نادي مصر عند النقطة 11 محتلاً المركز الثالث عشر.

على صعيد متصل ، يطير أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي خلال الأيام القادمة، لسويسرا لإنهاء صفقة النيجيري ايليكي لكى يصبح ثاني الصفقات الحمراء بعد كهربا الذي أنضم للفريق الأحمر رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف بداية من الشتاء المقبل، حيث يصر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التعاقد مع ايليكي، مفضلاً المهاجم النيجيري على كافة المهاجمين المعروضين عليه، رافضاً مقترح لجنة التخطيط بالتعاقد مع مدافع وليس مهاجم في الشتاء، وأرسلت إدارة الأهلي عرضاً لنظيرتها في لوزيرن لشراء إيليكي مقابل 2 مليون دولار، في الوقت الذي يطلب النادي السويسري الحصول على 3 ملايين يورو للاستغناء عن خدمات ايليكي ومن المقرر أن يحسم توفيق خلال رحلة سويسرا هذا الملف خاصة وأن فايلر يرغب في تدعيم الهجوم بأقصى سرعة في ظل التراجع الواضح في مستوى مروان وأزارو.