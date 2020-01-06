الزمالك يرفض رحيل إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الشتوية

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جدة - عمرو شويل أعلن مسؤولو الزمالك، رفضهم فكرة رحيل إمام عاشور صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجارى، رغم ابتعاده عن المشاركة طوال الفترة الماضية، إلا إن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق كشف لمسؤولى الزمالك إن اللاعب سيحصل على فرصة المشاركة خلال الفترة المقبلة مثل باقى زملائه ويعد أحد اللاعبين المتواجدين داخل دائرة اهتماماته لمنحه فرصة فى المرحلة المقبلة.
فيما سيبتعد إمام عاشور عن الزمالك فى المواجهة المقبلة أمام زيسكو يونايتد الزامبى، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، التى يسعى فيها الفريق لتحقيق الانتصار لمواصلة تحسين مركزه بعدما احتل المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما جاء زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى احتل المركز الرابع برصيد نقطتين أيضًا، ويأتى ابتعاد اللاعب عن تلك المواجهة لعدم قيده فى قائمة الفريق الأفريقية.
وانضم إمام عاشور فى الصيف الماضى إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة عقب نهاية إعارته لحرس الحدود، وشارك هذا الموسم مع الفريق الأبيض فى 4 مباريات من منافسات بطولة الدورى الممتاز قبل ابتعاده عن الحسابات الفنية سواء مع الصربى ميتشو المدير الفنى السابق للفريق أو الفرنسى كارتيرون المدير الفنى الحالى للأبيض قبل أن يُعيده المدرب الفرنسى مؤخراً للحسابات بضمه لقائمة مواجهة طنطا التى أقيمت فى الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدورى.
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