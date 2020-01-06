تتوجه الأنظار نحو مدينة الغردقة، غداً الثلاثاء، التي ستستضيف حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والذي سيتم خلاله الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2019.
ويتنافس على الجائزة ثلاثي الدوري الإنجليزي، المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، وزميله في الفريق السنغالي ساديو ماني، ونجم منتخب الجزائر رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.
ونرصد أبرز الانجازات التي حققها اللاعبين سواء على صعيد البطولات أو الألقاب الفردية خلال عام 2019:
محمد صلاح
- كأس العالم للأندية
- السوبر الأوروبي
- هداف الدوري الإنجليزي
- المركز الخامس في سباق الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم.
ساديو ماني
- دوري أبطال أوروبا
- كأس العالم للأندية
- السوبر الأوروبي
- هداف الدوري الإنجليزي
- وصيف أمم إفريقيا مع منتخب السنغال
- المرتبة الرابعة في سباق الكرة الذهبية
رياض محرز
- الدوري الإنجليزي
- كأس الاتحاد الإنجليزي
- كأس الرابطة الإنجليزية
- بطولة الدرع الخيرية الإنجليزية
- كأس أمم إفريقيا مع الجزائر
- المركز العاشر في سباق الكرة الذهبية
كانت هذه تفاصيل خبر قبل الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي.. ماذا قدم محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز في 2019؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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