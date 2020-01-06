بمشاركة المعلم وجمعة ودروجبا وكافو.. تفاصيل مباراة أساطير كرة القدم بسفح الأهرامات

تقام في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم الإثنين مباراة كرة قدم استعراضية تضم عدداً من أساطيرة الكرة العربية والإفريقية والعالمية.

وستقام المباراة بسفح الأهرامات بحضور عدد من السادة المسئولين ورؤساء اتحادات كرة القدم بالدول الإفريقية، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي .

ويضم الفريق الأول عدد من نجوم كرة القدم من العرب وإفريقيا، أبرزهم "حسن شحاتة، دروجبا، سامي الجابر، مصطفى حاجي، احمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدي بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر".

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أما الفريق الثاني مجموعة من أساطير كرة القدم في العالم، أبرزهم "جوليو سيزار، كافو، فيرون، جوميز، اوكوشا، جيرمي جيتاب، الأخضر بلومي"، وسيشارك معهم جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتأني المباراة على هامش استضافة مصر لحفل توزيع جوائز "الأفضل" في 2019 بالقارة السمراء، والتي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم غد الثلاثاء بمدينة الغردقة.

وقبل إقامة المباراة الاستعراضية، سيقوم أساطيرة كرة القدم بزيارة إلى جامعة القاهرة لإجراء حوار مع الطلاب.

وكان "كاف" قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث والتي ضمت كل من: محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو ماني لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي.