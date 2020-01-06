شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد حفل أفضل لاعب فى أفريقيا غداً بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، حفل أفضل لاعب فى أفريقيا والذى تستضيفه مصر، وتحديداً فى سهل حشيش بحضور نجوم الرياضة الأفارقة، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الثلاثى محمد صلاح نجم مصر وليفربول والسنغالي ساديو مانى نجم ليفربول والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزى.

وأعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى انتهاء استعدادات المحافظة لخروج حفل توزيع جوائز “الكاف” لاختيار أفضل لاعب أفريقى لعام 2019، المقرر إقامته فى سهل حشيش بمدينة الغردقة غدا الثلاثاء فى أفضل صورة، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنهت جميع استعداداتها، وأبرزها الانتهاء من أعمال إنارة وتشجير الطرق بصفة عامة، وطريق مطار الغردقة وحتى مكان إقامة الحفل بصفة خاصة، لإبراز الجانب الجمالى الذى تتميز به محافظة البحر الأحمر بشكل عام ومدينة الغردقة المقرر إقامة الحفل بها بشكل خاص، بما يخدم عملية الدعاية والترويج السياحى للمحافظة.

وأضاف المحافظ أن الحفل يعد واحداً من أهم الأحداث فى القارة الأفريقية ويجب استثماره لخدمة القطاع السياحى، ويجب أن يخرج بصورة تليق بالحضارة المصرية والمكانة السياحية المتميزة التى تحتلها مدينة الغردقة باعتبارها من أفضل المدن السياحية على مستوى العالم.

وتابع اللواء حنفى، كما تم رفع كفاءة الطرق ووضع العديد من العلامات الإرشادية، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر لتأمين خطوط سير كافة الضيوف، وليس ذلك فقط بل تأمين مقار إقامة الوفود المشاركة فى الحفل، مع نشر الخدمات الأمنية والمرورية بالشوارع لتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية والانضباط، وإقامة هذا الحدث الهام بالبحر الأحمر يؤكد الاستقرار الأمنى الكبير الذى تنعم به مصر نتيجة الجهود الأمنية المبذولة بإشراف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتأكيده المستمر على توفير مناخ آمن للمصريين بصفة عامة وضيوف مصر بشكل خاص بما ينعكس بالشكل الإيجابى على ملفات السياحة والتنمية.