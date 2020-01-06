شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يرحب بفلافيو أمام الأهرامات قبل مباراة الأساطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب وائل جمعة مدافع النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر بالأنجولي أمادو فلافيو، مهاجم القلعة الحمراء الأسبق، والذى جاء إلى مصر لحضور حفل اختيار أفضل لاعب فى أفريقيا ومباراة الأساطير التى تقام فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الاثنين، بسفح الأهرامات بحضور عدد من المسئولين ورؤساء اتحادات كرة القدم بالدول الأفريقية وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ونشر وائل جمعة صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام جمعته بفلافيو أمام الأهرامات وعلق عليها قائلا، "مرحبا بعودتك".

وتشهد مباراة الأساطير وجود عدد من نجوم كرة القدم الأفريقية والعربية، أبرزهم "حسن شحاتة، والإيفوارى دروجبا، والسعودى سامى الجابر، والمغربى مصطفى حاجى، والمصريين أحمد حسن ووائل جمعة والسنغالى الحاج ضيوف وخاليلو فاديجا، وفلافيو، والغانى عبيدى بيليه، والجزائرى رابح ماجر".

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والفريق الثاني يضم مجموعة من النجوم منهم، جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، أوكوشا، جيرمى ناتيب، الأخضر بلومى، ومعهم جيانى أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.

تأتي المباراة على هامش استضافة مصر لحفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، غداً الثلاثاء 7 يناير الجاري بمدينة الغردقة، وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلاً من، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب افضل لاعب داخل إفريقيا.

و يسبق المباراة الاستعراضية زيارة أساطير كرة القدم لجامعة القاهرة وإجراء حوار مع الطلاب.