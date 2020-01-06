شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلي يضم حسين الشحات من العين الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 6 يناير 2019 أعلن مسئولو النادى الأهلى ضم حسين الشحات، صانع ألعاب العين الإماراتى، إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوى، بعد حسم مسئولى الفريق الأحمر الصفقة الشتوية الأبرز خلال الموسم الماضى.

وأنهى مسئولو النادى الأهلى اتفاقهم مع العين الإماراتى لضم حسين الشحات لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، وذلك بعد تنازل اللاعب عن ما يقارب الـ16 مليون جنيه لإتمام الصفقة، 6 منها من مستحقاته المتأخرة و10 ملايين عبارة عن نسبة إعادة البيع التى من المفترض أن يحصل عليها هو.

وكان الشحات قد انتقل للعين فى يناير 2018 من صفوف مصر المقاصة، قبل أن يقوم النادى الإماراتى بشرائه من النادى الفيومى الصيف الماضى مقابل 4 ملايين دولار.

ومر عام كامل على انضمام حسين الشحات للأهلى، نجح خلالها فى تقديم الإضافة الفنية للأهلى ويكون أحد أفضل الحلول الهجومية للمارد الأحمر فى الدور الثانى من الموسم الماضى مع رمضان صبحى ويساهما بشكل كبير فى تتويج الأهلى بلقب الدورى للمرة الرابعة على التوالى والواحدة وأربعين فى تاريخه.

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وحقق الشحات أرقام مميزة مع الأهلى فى عام 2019 وكان هداف الفريق الأحمر فى مختلف المسابقات برصيد 14 هدفا، يحتل بها قائمة هدافى الأهلى فى العام الماضى وفى موسمه الأول مع المارد الأحمر.

وجاءت أرقام الشحات فى الموسم الماضى بمشاركته فى 30 مباراة منهم 17 مباراة فى الدورى، و7 فى دورى الأبطال الأفريقى ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر المحلي.

وأحرز الشحات 6 أهداف فى الموسم الماضى بواقع 4 أهداف فى الدورى وهدف فى الكأس ومثله فى السوبر المحلي.

وفى الموسم الحالى شارك حسين الشحات فى 12 مباراة، ونجح فى تسجيل 8 أهداف بواقع 6 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا وهدفين فى الدورى المصرى للموسم الحالى، ليصل مجموع أهدافه مع الفريق الأحمر 14 هدفا يحتل بها صدارة هدافى الفريق الأحمر فى عام 2019.

وبات الشحات من الأعمدة الرئيسية فى صفوف النادى الأهلى ويعتمد عليه السويسرى فايلر بشكل كبير فى القوة الهجومية الضاربة لمارد الأحمر فى وجه الخصوم بالمسابقات المحلية والقارية.