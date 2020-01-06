شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل لـ سوبر كورة: كل لاعبى الزمالك عايزين يعملوا زى كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم لعبه فترة قصيرة في النادي الأهلي ولمدة لم تتجاوز الموسم ونصف، إلا أنه نجح فى حصد العديد من البطولات المحلية والقارية مع الفريق الأحمر، قبل أن يرحل ويلعب للعديد من الأندية ثم يقرر الاعتزال منذ موسمين.

أحمد عادل نجم الأهلي السابق تحدث عن فترة لعبه في القلعة الحمراء، وذكرياته مع جوزيه ومكالمة الخطيب التي غيرت مسار حياته، وأول أهدافه في مرمى الزمالك، وذكريات مباراة المئوية أمام برشلونة الإسباني، ورأيه في الدوري المصري، والأهلي مع فايلر، وأزمات الزمالك، وغيرها من الأسرار والكواليس التي كشف عنها في حواره لـ سوبر كورة.

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وكشف عادل كواليس رحيله عن الأهلى قائلا، "المفاجأة أنه لم يكن قرار مانويل جوزيه ولكنه كان قرار حسام البدرى، فجوزيه كان فى إجازة والبدرى كان فى لجنة الكرة وتم اتخاذ قرار برحيلى أنا وإسلام الشاطر فى وقت التعاقد مع أحمد فتحى، جوزيه أوصى برحيل الشاطر وقالهم خلوا أحمد عادل ليتم اتخاذ قرار برحيلنا إحنا الاثنين فى النهاية".

ويرى أحمد عادل نجم الأهلي السابق أن عماد متعب مهاجم القلعة الحمراء السابق هو أفضل مهاجم لعب معه طوال مسيرته الكروية، موضحا أن متعب كان حظه جيدا جدا فى لقاءت القمة مع الزمالك قائلا، "متعب كان يصوم عن التهديف فترات طويلة ويفطر على شباك الزمالك".

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