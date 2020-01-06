شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مروان محسن عاد ليبدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مروان محسن مهاجم النادى الأهلى فى استعادة ثقة الجماهير الحمراء مرة أخرى بعد إحرازه هدفين فى مرمى فريق إف سى مصر، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس باستاد القاهرة وانتهت بفوز الأهلى 3 / 1 ضمن مباريات الجولة الـ 12 بالدورى العام الممتاز. ويبدو أن هذه المباراة ستكون بمثابة نقطة تحول بين علاقة الجماهير ومروان محسن فى ظل اتهامه دائما بإضاعة الفرص، بالرغم من ثقة المديرين الفنيين فيه وفى تحركاته بالملعب.

وخرج مروان محسن فى الدقيقة 68 من مباراة إف سي مصر، الممتاز، وانتهت بفوز الأهلي 3-1 ووصوله إلى النقطة 30، ليواصل تصدره قمة الدورى، بعدما اشتكى من تورم فى وجه القدم.

مروان محسن من أكثر المهاجمين مشاركة مع المنتخب الوطنى خلال الأربعة مواسم الماضية، وشارك فى معظم المباريات، خاصة منذ تولى الأرجنتينى هيكتور كوبر القيادة الفنية للفراعنة الذى نجح فى قيادة المنتخب للعودة إلى كاس الأمم الأفريقية بعد غياب عن المشاركة بطولتين متتاليتين بالإضافة للمشاركة فى كأس العالم بعد غياب 28 عاما .

مروان محسن بالرغم من هجوم الجماهير المصرية عليه، سواء محليا مع ناديه أو أفريقيا مع المنتخب الوطنى، يعد أحد اللاعبين المحظوظين على مدار التاريخ بالمشاركة فى البطولات الدولية، مثل كأس العالم الذى أقيم مؤخرا بروسيا 2018 وأولمبياد لندن 2012 والتى صعد فيها شباب الفراعنة إلى دور الـ16 وخرج أمام منتخب اليابان بعد الهزيمة بثلاثية.

وكسر مروان محسن صيامه عن التهديف بتسجيل هدفين للفريق الأحمر أمام إف سى مصر بعد غياب 243 يوم حيث كان آخر هدف له أمام إنبى بالجولة الثلاثين من الموسم الماضى والتى انتهت بفوز الاحمر بهدفين مقابل لا شىء.

ويرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح العزيمة والإصرار على وجه مهاجم الأهلى مروان محسن فى الصور التالية:

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مروان محسن



مروان محسن فى التدريبات



مروان محسن مع المنتخب



مروان محسن فى نظرة ثاقبة



مروان محسن فى الجيم