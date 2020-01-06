شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يحتفل بفوز الأهلى على نادى مصر عبر انستجرام: الفريق جيد جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الأنجولى جيرالدو دا كوستا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بفوز القلعة الحمراء على أف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد، في الجولة الـ12 للدوري الممتاز، ونشر "جيرالدو" على حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، صورة لاحتفال اللاعبين بأحد أهداف المباراة، وعلق عليها قائلا "انه حقًا فريق جيد جدا" وذلك بعد الأداء المتميز الذى يظهر به اللاعبين منذ تولى السويسرى فايلر قيادة الأهلى.

ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق راحة 48 ساعة عقب فوز الاهلي على أف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد، في الجولة الـ12 للدوري الممتاز ،حيث يحصل الفريق على راحة يومي الأثنين والثلاثاء على أن يسافر الاهلي فجر الأربعاء إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



جيرالدو يحتفل بفوز الأهلى على نادى مصر

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وانتهت مباراة الأهلي ونادي مصر بفوز الفريق الأحمر 3/1، أحرزها جونيور أجاي ومروان محسن هدفين، فيما أحرز أحمد الشيخ هدف نادي مصر الوحيد، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام، وبهذه النتيجة حقق الأهلي فوزه العاشر من أصل 10 مباريات في بطولة الدوري العام ليرفع رصيده للنقطة 30 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد نادي مصر عند النقطة 11 محتلاً المركز الثالث عشر.

وعلى جانب آخر، تعثّرت مفاوضات النادي الاهلي مع النيجيري إليكي مهاجم فريق لوزيرين السويسري بسبب الخلاف حول بعض الأمور المالية بين اللاعب ووكيل أعماله من ناحية وإدارة القلعة الحمراء من ناحية أخرى، ورغم أن اللاعب كان قريباً جداً من الانتقال للأهلي خلال انتقالات يناير الشتوية الجارية خاصة بعدما رحّب إليكي بالإنتقال للقلعة الحمراء عقب الاتصالات التى تمت بينه وبين أكثر من مسئول بالقلعة الحمراء .

والأيام الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في الصفقة بعدما بالغ إليكي في طلباته المالية للتوقيع للأهلي حيث طالب بالحصول على 4 ملايين دولار و500 ألف دولار مقابل التوقيع ثلاثة مواسم وهو مبلغ كبير للغاية أصاب مسئولي الاهلي بالصدمة لأن إليكي سيتقاضى ضعف ما يتقاضاه نجوم الصف الأول في الفريق إذا ما وافق الاهلي على طلباته المالية الأمر الذي سيُثير فتنة في الفريق لاسيما من جانب الأجانب فالنيجيري جونيور أجاي والتونسي على معلول يتقاضيان مبلغ لا يتعدى 850 ألف دولار في الموسم الواحد لذا ليس منطقياً أن يحصل إليكي على مليون و400 ألف دولار في الموسم الواحد.