شكرا لقرائتكم خبر عن 4.5 مليون دولار تهدد بفشل صفقة الاهلي مع إليكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعثّرت مفاوضات النادي الاهلي مع النيجيري إليكي مهاجم فريق لوزيرين السويسري بسبب الخلاف حول بعض الأمور المالية بين اللاعب ووكيل أعماله من ناحية وإدارة القلعة الحمراء من ناحية أخرى، ورغم أن اللاعب كان قريباً جداً من الانتقال للأهلي خلال انتقالات يناير الشتوية الجارية خاصة بعدما رحّب إليكي بالإنتقال للقلعة الحمراء عقب الاتصالات التى تمت بينه وبين أكثر من مسئول بالقلعة الحمراء .

والأيام الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في الصفقة بعدما بالغ إليكي في طلباته المالية للتوقيع للأهلي حيث طالب بالحصول على 4 ملايين دولار و500 ألف دولار مقابل التوقيع ثلاثة مواسم وهو مبلغ كبير للغاية أصاب مسئولي الاهلي بالصدمة لأن إليكي سيتقاضى ضعف ما يتقاضاه نجوم الصف الأول في الفريق إذا ما وافق الاهلي على طلباته المالية الأمر الذي سيُثير فتنة في الفريق لاسيما من جانب الأجانب فالنيجيري جونيور أجاي والتونسي على معلول يتقاضيان مبلغ لا يتعدى 850 ألف دولار في الموسم الواحد لذا ليس منطقياً أن يحصل إليكي على مليون و400 ألف دولار في الموسم الواحد .

وعلم ”الخليج 365” أن إدارة الاهلي تحفّظت على مطالب إليكي المالية وتتفاوض معه من أجل تخفيض هذا المبلغ إلى 900 ألف أو مليون دولار في الموسم وحال قبوله سيتم التعاقد معه خاصة وأن فايلر المدير الفني للأهلي أوصى وطالب بالتعاقد معه لقناعته الشديدة بقدراته الفنية أما إذا رفض اللاعب تخفيض مطالبه المالية سيتم البحث عن مهاجم أجني أخر للتعاقد معه في أسرع وقت.