أفضل مدرب في أفريقيا.. جوزيه وشحاتة وكوبر ضمن السجل الذهبي.. وريناد الأبرز

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

بعد عامين أحكم فيهما المدرب الأجنبي قبضته على جائزة أفضل مدرب في القارة الأفريقية، سيشهد الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في نسخته الجديدة المقررة الثلاثاء في سهل حشيش بمدينة الغردقة عودة المدرب الوطني إلى الصدارة.

وبعد تقليص عدد المدربين المتنافسين على الجائزة لعام 2019 إلى ثلاثة مدربين في القائمة النهائية للجائزة، انحصرت المنافسة بين ثلاثة مدربين وطنيين هم الجزائري جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري والسنغالي أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب بلاده والتونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي.

وبدأ الكاف تقديم هذه الجائزة لأفضل مدرب في القارة منذ 2000 لتكون جائزة الغد هي النسخة العشرين.

وعلى مدار 19 نسخة سابقة، كانت الكلمة العليا في هذه الجائزة للمدرب الأفريقي حيث أحرز المدربون الأفارقة هذه الجائزة 11 مرة مقابل ثماني مرات فقط للمدربين الأجانب القادمين من خارج القارة.

وبهذا، يشهد حفل الثلاثاء تتويج المدرب الوطني والأفريقي بالجائزة للمرة الثانية عشرة في تاريخ جوائز الكاف.

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ويشهد تاريخ هذه الجائزة على فوز ثلاثة مدربين فقط بالجائزة أكثر من مرة ويأتي في مقدمتهم الفرنسي هيرفي رينار الذي أصبح الوحيد الذي يحرز الجائزة ثلاث مرات علما بأنه توج بها في كل مرة لإنجازه مع فريق مختلف.

وأحرز رينار الجائزة للمرة الأولى في 2012 بعدما قاد منتخب زامبيا للقبه الوحيد حتى الآن في بطولات كأس الأمم الأفريقية ثم فاز بها في 2015 بعدما قاد المنتخب الإيفواري لنفس اللقب ليكون الثاني في تاريخ الأفيال فيما جاء اللقب الثالث له في النسخة الماضية عام 2018 بعدما قاد المنتخب المغربي لتقديم عروض مميزة في كأس العالم 2018 بروسيا والتي شهدت عودة أسود أطلس إلى النهائيات العالمية للمرة الأولى منذ 1998.

وكان الفرنسي الآخر برونو ميتسو أول مدرب يفوز باللقب مرتين علما بأنه لا يزال الوحيد الذي أحرز أيضا هذه الجائزة في عامين متتاليين وذلك في 2001 و2002 حيث قاد المدرب الراحل المنتخب السنغالي بنجاح في 2001 لبلوغ نهائيات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان للمرة الأولى في تاريخ الفريق ثم قاد الفريق في 2002 لنهائي كأس أمم أفريقيا وخسر أمام الكاميرون بركلات الترجيح فقط ثم قاد الفريق لدور الثمانية في كأس العالم بجدارة.

وفي المقابل، فاز المدرب النيجيري ستيفن كيشي بالجائزة مرتين سابقتين مع منتخبين مختلفين وذلك في 2005 مع منتخب توجو ليكون الأجنبي الوحيد من داخل القارة وفي 2013 مع نيجيريا.

والقائمة التالية توضح أسماء المدربين الفائزين بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا على مدار تاريخ جوائز الكاف:

2000 الغاني سيسل جونز هارتس أوف أو الغاني.

2001 الفرنسي برونو ميتسو المنتخب السنغالي.

2002 الفرنسي برونو ميتسو المنتخب السنغالي.

2003 النيجيري كاديري إيخانا إنييمبا النيجيري.

2004 النيجيري أوكي إيموردي إنييمبا النيجيري.

2005 النيجيري ستيفن كيشي منتخب توجو.

2006 البرتغالي مانويل جوزيه الأهلي المصري.

2007 النيجيري ييمي تيلا منتخب نيجيريا(تحت 17 عاما).

2008 المصري حسن شحاتة المنتخب المصري.

2009 الغاني سيلاس تيتيه منتخب غانا (تحت 20 عاما).

2010 الصربي ميلوفان راييفاتش المنتخب الغاني.

2011 هارونا داولا جابدي (النيجر) منتخب النيجر.

2012 الفرنسي هيرفي رينار المنتخب الزامبي.

2013 النيجيري ستيفن كيشي المنتخب النيجيري.

2014 الجزائري خير الدين مضوي وفاق سطيف الجزائري.

2015 الفرنسي هيرفي رينار المنتخب الإيفواري.

2016 الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني صن داونز الجنوب أفريقي.

2017 الأرجنتيني هيكتور كوبر المنتخب المصري.

2018 الفرنسي هيرفي رينار المنتخب المغربي.