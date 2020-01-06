"ليفربول أكد تواجد ماني".. شوبير يوجه رسالة لصلاح بعد أنباء عدم حضوره لحفل "كاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

حرص أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم، على توجيه رسالة لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعد أنباء عدم حضوره لحفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للأفضل في عام 2019.

ويتنافس صلاح مع الثنائي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الجزائر على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، في حفل ستنظمه مدينة الغردقة يوم الثلاثاء.

وأشار الخليج 365 في وقت سابق الى اتجاه محمد صلاح لعدم حضور الحفل، وسط محاولات من جانب "كاف" لإقناع "ملك مصر" بحضور الحفل.

وقال شوبير في تصريحات من خلال برنامجه الإذاعي عبر راديو "أون" "مدينة الغردقة تتزين من أجل حفل الأفضل في أفريقيا، ننتظر جميعا حفل رائع ومميز، مصر مؤخرا أصبحت تنظم أحداث كبيرة بشكل مبهر".

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وأضاف "وفقا للخطاب الرسمي الذي أرسله نادي ليفربول، تواجد اسم ساديو ماني بشأن حضور الحفل، لم يتواجد بالخطاب اسم محمد صلاح، فهل سيأتي صلاح بشكل منفرد خاصة وأن الحفل سيقام في مصر".

وصرح "لا يوجد تأكيد بحضور أو عدم حضور صلاح، ننتظر حتى اللحظات الأخيرة، الجائزة كانت بعيدة عن مصر، وعادت لها بفضل صلاح في السنوات الأخيرة، لقد حققها مرتين متتاليتين، وسبق وفاز بها محمود الخطيب".

وأكمل "أتمنى أن يتواجد صلاح في الحفل، قد تكون حظوظه في الفوز بالجائزة أقل من ماني، لكن سيكون من الجيد أن يتواجد ويقوم بتسليم الجائزة لزميله في ليفربول، مثلما فعل معه ماني في السنغال العام الماضي عندما فاز صلاح بالجائزة".

وأضاف "مودريتش سبق وسلم الكرة الذهبية لميسي، سيكون أمر رائع لو كرر صلاح نفس الأمر مع صلاح، ننتظر ماذا سيحدث في الساعات المقبلة".