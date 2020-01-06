رياضة | يوفنتوس يصدم رابيو بسبب مانشستر يونايتد وآرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يصدم رابيو بسبب مانشستر يونايتد وآرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير أن يوفنتوس لن يسمح لأدريان رابيو بمغادرة النادي هذا الشهر وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وآرسنال.

تم ربطه الفرنسي بخروج خلال شهر يناير وسط قلة وقت اللعب تحت قيادة المدرب موريزيو ساري، على الرغم من انتقاله فقط إلى تورينو خلال الصيف الماضي.

أشارت التقارير إلى أن يونايتد وأرسنال هما من بين المرشحين الرئيسيين لتأمين توقيع اللاعب.

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ووفقًا للهدف ، لا توجد نية للسماح لـ رابيو بمغادرة المكان ، حيث يُقال أن يوفنتوس سعيد بالتقدم الذي أحرزه اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا منذ الصيف.

ادعت مصادر أخرى أن يوفنتوس يرغب في ضم رابيوت في صفقة لإعادة بول بوغبا إلى النادي في الصيف المقبل.

يتعرض مانشستر يونايتد لضغوط لإضافة تعزيزات إلى خط الوسط هذا الشهر بعد إصابات في الثنائي الرئيسي بوجبا وسكوت ماكوميناي.