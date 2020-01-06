رياضة | صراع بين آرسنال وتوتنهام على نجم أياكس حكيم زياش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع بين آرسنال وتوتنهام على نجم أياكس حكيم زياش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية أن آرسنال وتوتنهام هوتسبير تلقوا دفعة كبيرة في سعيهما لمهاجم أياكس حكيم زييتش بعد إخبار اللاعب أنه يمكن أن يغادر عبر نافذة الانتقالات لشهر يناير.

ظهر المهاجم على رادار العديد من الأندية الكبرى خلال الصيف بعد سلسلة من العروض الممتازة خلال طريق أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

زعمت التقارير أن أرسنال ، سبيرز ، ليفربول وتشيلسي سجلوا جميعهم اهتمامهم في حكيم زياش قبل النافذة الحالية.

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وفقًا لكالسيو ميركاتو ، أعطى أياكس البالغ من العمر 26 عامًا الضوء الأخضر من قبل أياكس للبحث عن نادي جديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

حكيم زياش لديه بالفعل تسعة أهداف لاسمه في جميع المسابقات هذا المصطلح إلى جانب 12 تمريرة في أياكس.

يحرص كل من أرسنال وسبيرز على إضافة مهاجم واسع إلى قائمتهما ، حيث ظهر توماس ليمار من أتلتيكو مدريد كهدف لناديي شمال لندن.