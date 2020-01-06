رياضة | صراع ليفربول ومانشستر سيتي في الغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع ليفربول ومانشستر سيتي في الغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف مدينة الغردقة غداً الثلاثاء الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في جولة جديدة من الصراع بين ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، والذي احتدم في الموسم الماضي، ولا يزال قائماً نسبياً في الموسم الحالي.

لكن الصراع هذه المرة لن يكون على لقب الدوري الإنجليزي، أو على فارق النقاط بين الفريقين في المسابقة المحلية الأقوى في العالم، أو في مواجهة مباشرة بينهما داخل المستطيل الأخضر، وإنما سيكون على رقم قياسي سيحسمه التصويت على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019.

ويشتعل الصراع بين المصري محمد صلاح السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، على أبرز جوائز الحفل، وهي جائزة أفضل لاعب أفريقي.

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وسبق لمحرز أن توج بالجائزة في 2016، بعدما لعب دوراً بارزاً للغاية في فوز فريقه السابق ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كرة القدم.

كما فاز صلاح بالجائزة نفسها في العامين الماضيين بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع ليفربول على مدار الموسمين الماضيين، فيما لم يسبق لماني التتويج بهذه الجائزة، والتي قد يعانقها هذه المرة في ظل المستوى الرائع له على مدار 2019.

وبهذا سيتسم الصراع على الجائزة بالنكهة الإنجليزية، فيما سيكون الحفل الأفريقي في الغردقة بمثابة تتويج لأي من مانشستر سيتي أو ليفربول برقم قياسي جديد، يتعلق بعدد مرات فوز لاعبي كل من الفريقين بجائزة أفضل لاعب أفريقي على مدار تاريخ الجائزة.