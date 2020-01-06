رياضة | برشلونة يفاوض "المنتهي كرويا"

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يخطط نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع لاعب خط وسط يوفنتوس إيمري تشان، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

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وذكرت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية أن برشلونة يدر خيار ضم إيمري لتعويض الرحيل المحتمل لآرتورو فيدال الذي يضغط على النادي الكتالوني للانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وأشارت إلى أن برشلونة يسعى لضم تشان رغم تراجع مستواه علمًا أن يوفنتوس حصل على توقيعه في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليفربول في صيف 2018.