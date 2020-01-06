رياضة | قائمة الفائزين بجائزة أفضل لاعب إفريقي منذ عام 92

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة الفائزين بجائزة أفضل لاعب إفريقي منذ عام 92 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تقديم جائزة لأفضل لاعب إفريقي سنوياً بداية من 1992 والتي فاز بمحمد صلاح نجم منتخب مصر في آخر نسختين على التوالي. القائمة التاريخية لأفضل لاعب إفريقي 1992: الغاني عبيدي بيليه، مارسيليا الفرنسي. 1993: النيجيري رشيدي ياكيني، فيتوريا شيتوبال البرتغالي. 1994: النيجيري إيمانويل أمونيكي، سبورتنغ لشبونة البرتغالي. 1995: الليبيري جورج ويا، ميلان الإيطالي. 1996: النيجيري نوانكو كانو، إنتر ميلان الإيطالي. 1997: النيجيري فيكتور إكبيبا، موناكو الفرنسي. 1998: المغربي مصطفى حجي، ديبورتيفو لاكورونا الإسباني. 1999: النيجيري نوانكو كانو، آرسنال الإنجليزي. 2000: الكاميروني باتريك مبوما، بارما الإيطالي. 2001: السنغالي الحاجي ضيوف، لنس الفرنسي. 2002: السنغالي الحاجي ضيوف، ليفربول الإنجليزي. 2003: الكاميروني صامويل إيتو، مايوركا الإسباني. Advertisements 2004: الكاميروني صامويل إيتو، برشلونة الإسباني. 2005: الكاميروني صامويل إيتو، برشلونة الإسباني. 2006: المالي فريدريك كانوتيه، إشبيلية الإسباني. 2007: المالي فريدريك كانوتيه، إشبيلية الإسباني. 2008: التوغولي إيمانويل أديبايور، آرسنال الإنجليزي. 2009: الإيفواري ديدييه دروجبا، تشيلسي الإنجليزي. 2010: الكاميروني صامويل إيتو، إنتر ميلان الإيطالي. 2011: الإيفواري يايا توريه، مانشستر سيتي الإنجليزي. 2012: الإيفواري يايا توريه، مانشستر سيتي الإنجليزي. 2013: الإيفواري يايا توريه، مانشستر سيتي الإنجليزي. 2014: الإيفواري يايا توريه، مانشستر سيتي الإنجليزي. 2015: الغابوني بيير إيمريك أوباميانج بروسيا دورتموند الألماني. 2016: الجزائري رياض محرز ليستر سيتي الإنجليزي. 2017: المصري محمد صلاح، ليفربول الإنجليزي. 2018: المصري محمد صلاح، ليفربول الإنجليزي.

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