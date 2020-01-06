رياضة | برشلونة ينافس مانشستر يونايتد على ضم جناح ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة ينافس مانشستر يونايتد على ضم جناح ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية أن برشلونة يستعد لمعارضة مانشستر يونايتد لتوقيع مدافع نادي ليستر سيتي ريكاردو بيريرا خلال فترة الانتقالات في يناير.

يُعتقد أن يونايتد قد عرّف البرتغالي الدولي بأنه توقيع محتمل مع الشياطين الحمر المتوقع أن يعززوا تشكيلة الفريق قبل الموعد النهائي للنقل.

ومع ذلك ، وفقًا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية ، فإن برشلونة أيضًا يطارد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا ، والذي تميز عن ليستر منذ انتقاله إلى استاد الملك باور في يوليو 2018.

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يزعم التقرير أن الأبطال الإسبان أرسلوا الكشافة لمشاهدة الظهير الأيمن وهو يلعب خلال حملة 2019-20 وسط حالة من عدم اليقين المحيطة بمستقبل نيلسون سيميدو.

قدم ريكاردو 37 مباراة مع فريق ليستر سيتي في الموسم الماضي بينما شارك بالفعل في 22 مباراة على مستوى النادي هذا الموسم ، حيث ساهم في هدفين واثنين من المساعدة في هذه العملية.

يذكر أن اللاعب البرتغالي بيريرا لديه عقد مع بطل الدوري الإنجليزي السابق حتى صيف 2023.